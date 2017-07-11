Национальный банк Украины (НБУ) стал участником Базельской консультативной группы (Basel Consultative Group, BCG), созданной при Базельском комитете по банковскому надзору (Basel Committee for Banking Supervision, BCBS), сообщил НБУ на веб-сайте.

"Цель Базельской консультативной группы - привлечь к обсуждению новых предложений Базельского комитета работников надзора стран, не являющихся его членами. Участниками Базельской консультативной группы являются центральные банки и надзорные органы 28 стран, среди которых теперь и Национальный банк Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, НБУ в Базельской консультативной группе будет представлять директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

"С обретением членства в Базельской консультативной группе НБУ получил возможность участвовать в широком профессиональном диалоге, обмене мнениями и опытом по вопросам реализации политики банковского регулирования и надзора. Отныне НБУ сможет на начальном этапе участвовать в разработке инициатив Базельского комитета, высказывать свои предложения и видение с учетом особенностей банковских систем развивающихся стран", - цитирует пресс-служба НБУ В.Ваврищука.