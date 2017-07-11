Экономика

15:01 11.07.2017

НБУ стал участником Базельской консультативной группы

Национальный банк Украины (НБУ) стал участником Базельской консультативной группы (Basel Consultative Group, BCG), созданной при Базельском комитете по банковскому надзору (Basel Committee for Banking Supervision, BCBS), сообщил НБУ на веб-сайте.

"Цель Базельской консультативной группы - привлечь к обсуждению новых предложений Базельского комитета работников надзора стран, не являющихся его членами. Участниками Базельской консультативной группы являются центральные банки и надзорные органы 28 стран, среди которых теперь и Национальный банк Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, НБУ в Базельской консультативной группе будет представлять директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

"С обретением членства в Базельской консультативной группе НБУ получил возможность участвовать в широком профессиональном диалоге, обмене мнениями и опытом по вопросам реализации политики банковского регулирования и надзора. Отныне НБУ сможет на начальном этапе участвовать в разработке инициатив Базельского комитета, высказывать свои предложения и видение с учетом особенностей банковских систем развивающихся стран", - цитирует пресс-служба НБУ В.Ваврищука.

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