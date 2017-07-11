Экономика

14:46 11.07.2017

S&P отмечает признаки ослабления британской экономики

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает признаки ослабления британской экономики и ожидает дальнейшего замедления роста ВВП в ближайшие два года.

По оценкам S&P, подъем ВВП Великобритании замедлится с 1,8% в 2016 году до 1,4% в 2017 году и 0,9% в 2018 году, при этом неопределенность, связанная с выходом страны из Евросоюза (Brexit), приводит к значительным понижательным рискам для этого прогноза.

Аналитики агентства полагают, что ускорение темпов инфляции из-за слабости нацвалюты отрицательно скажется на внутренних расходах (в том числе в потребительском секторе), но при этом не окажет экспортерам необходимой поддержки.

S&P не ждет повышения процентных ставок Банка Англии ранее середины 2019 года.

Реальные зарплаты в Великобритании снизятся в 2017 году, их повышение в 2018 году будет в лучшем случае умеренным, прогнозирует S&P.

Решение о Brexit в июне 2016 года стоило Великобритании максимально возможного рейтинга "AAA" - S&P снизило его на две ступени, до "AA".

В прошлом месяце управляющий директор по суверенным рейтингам S&P Global Мориц Кремера заявил в интервью CNBC, что оценка кредитоспособности Британии снова может быть ухудшена. "Прогноз изменения рейтингов (Великобритании - ИФ) по-прежнему остается "негативным", что говорит о возможности дальнейшего снижения или снижений", - сказал он.

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