Экономика

14:34 11.07.2017

Ryanair и другие лоукостеры придут в Украину, – Кононенко

Первый заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко убежден, что компания-лоукостер Ryanair (Ирландия) будет работать в Украине, а участники переговоров скоро достигнут согласия.

"Мне известна позиция министра инфраструктуры Владимира Омеляна, руководителя аэропорта "Борисполь" Рябикина (Павел Рябикин – ИФ), там есть вопросы сугубо экономические - убытки аэропорта в текущем году 2 млрд, которые могли бы образоваться в результате принятия решения", - заявил И.Кононенко журналистам в парламенте, сообщает пресс-служба БПП во вторник.

По мнению народного депутата, на сегодняшний день участники переговоров обменялись политическими заявлениями и скоро достигнут согласия.

"По моему мнению, согласие будет, и возможно оно будет достигнуто в течение месяца. И компания Ryanair, и другие лоукостеры придут в Украину", - сказал Игорь Кононенко.

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