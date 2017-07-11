Конкурсы в набсоветы госкомпаний ожидаются в течение нескольких недель

Первые конкурсы по отбору членов наблюдательных советов наибольших государственных компаний могут быть объявлены в течение нескольких недель, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Есть высокая вероятность, что прямо в ближайшее время, в течение недели-двух, первые из них (конкурсов в набсоветы госкомпаний – ИФ) будут объявлены", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

М.Нефедов уточнил, что для такого объявления не хватало одного документа – утвержденного правительством максимального размера оплаты для этих наблюдательных советов.

"Останется принять еще один технический документ - страхование ответственности членов наблюдательных советов, но это можно сделать в процессе проведения конкурсов", – добавил первый замглавы МЭРТ.

Ранее Минэкономразвития заявило о намерении объявить конкурсы в наблюдательные советы пяти компаний, в частности "Укрзализныци", "Укрэнерго", "Укрпочты", "Укргидроэнерго" и международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщалось, правительство В.Гройсмана за период работы с середины апреля 2014 года по процедуре отбора через номинационный комитет назначило только независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины", однако конкурсы по их отбору были начаты еще при правительстве Арсения Яценюка.

В ноябре 2016 года Кабинет министров существенно расширил состав созданного в феврале 2015 года номинационного комитета по отбору руководителей крупнейших госпредприятий, введя в него дополнительных представителей от правительства и увеличив количество независимых экспертов. К главам Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минфина, Минагропрода и Мининфраструктуры были добавлены вице-премьер Владимир Кистион, вице-премьер – глава Минрегионстроя Геннадий Зубко, министр Кабинета министров Александр Саенко и министр юстиции Павел Петренко.

Количество независимых негосударственных экспертов с правом совещательного голоса, согласовываемых с Кабмином, было увеличено с пяти до восьми. Кроме того, в состав номинационного комитета введен еще один независимый эксперт – специалист по подбору персонала, входивший в комиссию по конкурсному отбору соответствующего предприятия.