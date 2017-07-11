Славянская ТЭС включила в сеть блок №7

Славянская ТЭС (ПАО "Донбассэнерго") утром 10 июля включила в сеть блок №7, свидетельствуют оперативные данные госпредприятия "Энергорынок".

По данным министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в период с 31 мая по 11 июля запасы антрацита на станции возросли почти в 10 раз – с 34,7 тыс. тонн до 335,5 тыс. тонн.

Ранее в "Донбассэнерго" отмечали, что для генерации электроэнергии на Славянской ТЭС необходимо 4-7 тыс. тонн угля в сутки в зависимости от режима работы блока №7.

Как сообщалось, Славянская ТЭС после приостановки работы с 21 марта 2017 года из-за отсутствия запасов углей антрацитовых марок несколько раз на пару суток включала в сеть один из своих блоков.

Славянская ТЭС поставляет электроэнергию для северной части Донецкой и Луганской областей, а также для восточной части Харьковской области.

"Донбассэнерго" эксплуатирует Старобешевскую (находится на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).

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