Набсовет ЗЗФ сменил своего председателя

Наблюдательный совет (НС) ПАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) избрал своим председателем Максима Дуныча вместо Алексея Андрощука.

Как сообщается в официальной информации предприятия, кадровые вопросы рассмотрены на заседании НС 10 июля текущего года.

При этом секретарем набсовета избран Кирилл Игнатюк.

Как сообщалось, акционеры ЗЗФ 20 июня 2017 года провели первое за последние более чем три года общее собрание, подвели итоги работы за 2013-2016 гг., утвердили отчеты и переизбрали наблюдательный совет, ревизионную комиссию и правление предприятия. При этом численность набсовета и ревкомиссии была увеличена до восьми человек.

Акционеры также утвердили направления работы предприятия на 2017 год. Полученная в 2014-м и 2016 гг. прибыль осталась нераспределенной.

В частности, акционеры переизбрали на новый срок членов набсовета Алексея Андрощук (председатель), Тамару Троицкую, Кирилла Игнатюка и Диану Ищенко, доизбрали Василия Жукова, Ивана Шепель, Михаила Троян и Максима Дуныча.

Кроме того, акционеры переизбрали на новый срок членов ревизионной комиссии Марину Овчинникову и Анну Есипову, доизбрали Ольгу Живаго, Александра Абрамова, Андрея Капуку, Антона Толочко, Александра Гнатюка и Андрея Маципуру.

Членами правления переизбраны Павел Кравченко (председатель), Татьяна Гордиенко, Сергей Балашов, Сергей Зубов, Денис Сысуев и Николай Ковтун, доизбраны Олег Качко, Константин Умрихин и Елена Дячко.

В предыдущие годы несколько раз назначались собрания акционеров, однако они не состоялись из-за отсутствия кворума.

Также сообщалось, что в октябре 2015 года Виктор Пинчук заключил с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым мировое соглашение, зафиксированное судьей Лондонского арбитражного суда (LCIA), по инициированному В.Пинчуком несколько лет назад спору в отношении выполнения ответчиками обязательств, взятых при создании совместного ферросплавного холдинга. После этого было объявлено о созыве на июнь-2016 собраний акционеров НЗФ, ЗЗФ, МГОКа и ОГОКа, которые не проводились в 2014-м и 2015 гг., однако они также не состоялись.

ПАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из трех основных украинских производителей этой продукции.

По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности Matrimax Limited находится 22,4486% акций предприятия, Tapesta Limited - 18,8903%, Walltron Limited - 18,642% и Soltex Limited (все Кипр) - 22,4486%.

Уставный капитал ПАО "ЗЗФ" – 227,955 млн грн, номинальная стоимость 1 акции – 0,1 грн.

Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов до национализации организовывал ПриватБанк.