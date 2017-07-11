Фондовые индексы АТР выросли во вторник

Котировки акций технологических компаний в Азии выросли во вторник, поддержав фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,5%, тайваньский Taiex - 1,2%, южнокорейский KOSPI - 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%.

Акции японской телекоммуникационной компании SoftBank подорожали к закрытию рынка на 2%, Line Corp., владельца популярного в стране сервиса обмена сообщениями для смартфонов, - на 1,4%.

Стоимость бумаг китайского интернет-гиганта Tencent подскочила в Гонконге на 2,5%.

Котировки акций тайваньских поставщиков американской Apple Inc. - Largan Precision, Hon Hai Precision и Taiwan Semiconductor - выросли соответственно на 3,8%, 2,6% и 2,9%.

Инвесторы вновь включают акции технологических компаний в свои портфели после недавнего отката цен бумаг этого сектора, отмечает аналитик Kim Eng Securities Вильям Чонг.

"Тем не менее, им стоит соблюдать осторожность и покупать бумаги технологических компаний очень выборочно", - говорит эксперт.

Поддержку японскому рынку во вторник также оказало ослабление иены относительно доллара США, подтолкнувшее вверх котировки акций местных экспортеров.

Бумаги Hitachi подорожали на 1,6%, производителя строительного оборудования Komatsu - на 1,2%.

Котировки акций китайских банков выросли вслед за улучшением аналитиками Morgan Stanley прогнозных цен бумаг ряда представителей этого сектора, включая ICBC и China Construction Bank.

Эксперты Morgan Stanley отметили тенденцию к улучшению качества активов банков и перспективы повышения маржи прибыли.

Стоимость бумаг ICBC в Гонконге поднялась в цене на 3,1%, China Construction Bank - на 4%, Bank of China - на 0,8%.

Акции китайского автопроизводителя Geely подорожали на 7,5% после того, как компания заявила, что ее чистая прибыль в первом полугодии будет вдвое выше, чем годом ранее.

Статданные из Австралии, опубликованные во вторник, указали на первое с января текущего года увеличение числа одобренных ипотечных кредитов в стране. Этот показатель вырос в мае на 1% по сравнению с апрелем, сообщило Австралийское статистическое управление.