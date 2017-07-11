Минэнергоугля не видит предпосылок для повышения цены газа для населения в новом отопительном сезоне

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не видит предпосылок для повышения цены газа для населения в новом отопительном сезоне, сообщила пресс-служба со ссылкой на заместителя главы ведомства Игоря Прокопива.

"Никаких предпосылок для повышения тарифов на газ нет. Поэтому мой прогноз: цена на газ для населения в нынешнем отопительном сезоне не изменится", - цитирует его пресс-служба.

По данным Минэнергоугля, за период с 1 апреля по 1 октября 2017 года цена природного газа на уровне импортного паритета составила 5 тыс. 223,06 грн за 1 тыс. куб.м., что на 5,7% (на 281,06 грн) больше действующей цены. "Кроме того наблюдается "летний" понижающий ценовой тренд на европейских газовых хабах", - резюмируют в Минэнергоугля.

Между тем, согласно требованиям постановления Кабмина №187 от 22 марта 2017 года, Минэнергоугля должно было в срок до 1 июля 2017 года рассчитать и обнародовать цену импортного паритета за 12 месяцев – с июня 2016 года по май 2017 года.

Если цена импортного паритета окажется более, чем на 10% отличной от 4942 грн за 1 тыс. куб. м, то на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года именно эта новая цифра должна быть установлена в качестве цены для населения и религиозных организация (в противном случае, цена остается на старом уровне - 4942 грн).

На данный момент Минэнергоугля все еще не обнародовало цену импортного паритета.