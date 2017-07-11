ЕБРР увеличил размер компенсаций по программе IQ Energy до 35%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил размер компенсации по кредитам, полученным для реализации энергоэффективных мероприятий в рамках программы IQ Energy, до 35% от суммы кредита с 15% и 20% ранее, сообщается в пресс-релизе банка во вторник.

"Своим решением увеличить размер гранта до 35% от общей суммы кредита мы стремимся не только помочь жителям Украины утеплить и модернизировать свое жилье, но и, что гораздо важнее в долгосрочной перспективе, сознательно переходить к рациональному потреблению энергоресурсов через использование современных энергоэффективных технологий", – цитируется в сообщении директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Кроме того, в программу IQ Energy была добавлена новая категория оборудования, на которую можно получить компенсацию при модернизации жилья – рекуператоры.

Как отмечается в сообщении, максимальная сумма компенсации, доступная одному физлицу по кредитам в рамках программы, осталась неизменной и составляет EUR3 тыс.

По данным ЕБРР, компенсации выплачиваются в течение 3-5 недель после подтверждения электронной заявки, их можно получить не только на основное оборудование, но и на сопутствующие товары, а также стоимость монтажных работ, если они были приобретены в кредит от банков-партнеров программы.

Сейчас договора о сотрудничестве по программе IQ Energy подписаны ЕБРР с Райффайзен Банком Аваль, Укрсиббанком и ОТП Банком.

Как сообщалось со ссылкой на руководителя программы IQ Energy Оксану Булгакову, первые кредиты индивидуальным домохозяйствам на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов банки-партнеры программы начали предоставлять в июне 2016 года. По состоянию на конец февраля 2017 года программой воспользовались порядка 1,5 тыс. домохозяйств.

К началу марта 2017 года объем выданных кредитов по программе IQ Energy составлял порядка 30 млн грн, средний размер кредита – около 22 тыс. грн. Общий объем компенсаций, выплаченных ЕБРР домохозяйствам, составлял около EUR100 тыс.

Общий объем финансирования программы IQ Energy в Украине составит порядка EUR75 млн, на компенсации физлицам и организациям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) сейчас выделено EUR15 млн.

Программа IQ energy разработана ЕБРР и финансируется партнерством Е5Р при поддержке Европейского Союза, шведского Агентства по международному сотрудничеству и развитию (SIDA) и Федерального министерства финансов Австрии.