НБУ в I полугодии выявил 84 нелегальных валютообменных пункта небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-июне 2017 года провел 503 проверки пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, проверки осуществлялись в Киеве и в 21 области Украины: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Согласно сообщению, в ходе проверок было выявлено 84 пункта обмена валюты, которые работали нелегально. В частности, больше всего таких пунктов зафиксировано в Ивано-Франковской области - 29. В Киеве и Запорожской области выявлено по 18 таких пунктов, во Львовской области - 8, в Киевской - 5, в Кировоградской - 3.

Информацию о нелегальных обменных пунктах НБУ передал в правоохранительные органы.

Как сообщалось, НБУ в 2016 году осуществил 362 проверки пунктов по обмену валюты в 14 регионах Украины. До конца 2017 года регулятор намерен охватить проверками пункты обмена валют небанковских финансовых учреждений по всей территории Украины.

По состоянию на 1 июля 2017 года генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютнообменными операциями, есть у 29 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи "Укрпочта". В настоящее время в Украине зарегистрировано 3,371 тыс. обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.