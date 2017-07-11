Минобразования обратилось в киберполицию в связи со взломом ведомственного сайта

Министерство образования и науки Украины обратилось в департамент киберполиции Национальной полиции Украины в связи с несанкционированным вмешательством в работу сайта и его содержание.

"Сегодня утром, 11 июля, было осуществлено несанкционированное вмешательство в работу сайта Министерства образования и науки Украины. В связи с этим на странице Минобразования была изменена информацию, а ресурс временно не работал", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

Как отмечается, министерство уже обратилось соответствующим заявлением в киберполицию.