Экономика

12:11 11.07.2017

Минобразования обратилось в киберполицию в связи со взломом ведомственного сайта

Министерство образования и науки Украины обратилось в департамент киберполиции Национальной полиции Украины в связи с несанкционированным вмешательством в работу сайта и его содержание.

"Сегодня утром, 11 июля, было осуществлено несанкционированное вмешательство в работу сайта Министерства образования и науки Украины. В связи с этим на странице Минобразования была изменена информацию, а ресурс временно не работал", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

Как отмечается, министерство уже обратилось соответствующим заявлением в киберполицию.

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Интерфакс-Украина
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