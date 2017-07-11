Фондовые индексы Европы изменяются разнонаправленно

Фондовые индексы Западной Европы во вторник изменяются разнонаправленно, мировые рынки акций приостановили падение в ожидании полугодового доклада главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился к 11:15 кв на 0,1%, до 381,26 пункта. В Европе дорожают акции компаний, зависящих от экономического цикла (включая автопроизводителей и горнодобывающие концерны), и наблюдается снижение в традиционных защитных отраслях - производство продуктов питания, строительство и недвижимость.

Рост рынков акций Азии, ослабление иены и снижение цен на золото свидетельствуют о постепенном улучшении аппетита к риску.

Британский FTSE 100 упал на 0,3%, испанский IBEX 35 - 0,1%. Французский CAC 40 прибавил 0,2%, германский DAX - 0,4%.

Во вторник ожидаются выступления двух руководителей Банка Англии - главного экономиста Энди Хэлдейна и заместителя управляющего Бена Бродбента. Предполагается, что они могут повлиять на динамику фунта стерлингов и британского рынка акций.

Индекс европейских автопроизводителей поднялся на 0,5%, котировки акций Volkswagen AG выросли на 1,3%, BMW - на 1,5%, Renault SA - на 1,2%.

Цена акций Anglo American Plc увеличилась на 1,5%, тогда как стоимость бумаг BHP Billiton практически не изменилась.

Курс ценных бумаг британского оператора универмагов Marks & Spencer Group Plc упал на 1,6%. Сопоставимые продажи одежды и товаров для дома в магазинах компании уменьшились на 1,2% за 13 недель, завершившихся 1 июля. Второй квартал подряд показатель оказался хуже достаточно слабых ожиданий рынка из-за снижения покупательной способности британцев.

Рыночная стоимость издательского дома Pearson увеличилась на 1,8% после объявления о продаже 22% совместного предприятия Penguin Random House партнеру по СП - германскому медиагиганту Bertelsmann SE за $1 млрд.