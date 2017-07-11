Экономика

11:36 11.07.2017

"Укргазвыдобування" объявило тендер еще на 40 ГРП

ПАО "Укргазвыдобування" объявило тендер на осуществление 40 операций по гидроразрыву пласта (ГРП) на скважинах суммарной ожидаемой стоимостью до 195 млн грн (с НДС).

Согласно сообщению УГВ системе ProZorro, тендер разбит на два лота по 20 операций ГРП каждый на протяжении года ожидаемой стоимостью до 97,5 млн грн.

Тендерные предложения принимаются до 20 июля, дата аукционов пока не определена. Тендерное обеспечение не требуется.

ГРП будут проводиться на газовых и газоконденсатных скважинах Шебелинского и Полтавского газопромысловых управлений (ГПУ) преимущественно на глубине 2800-5000 м, но до четырех операций по каждому лоту планируется в скважинах с уплотненными коллекторами на глубинах до 5700 м.

Как сообщалось, глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко 7 июля 2017 года сообщил об обысках ГПУ и СБУ в офисах компании, отметив, что за этим могут стоять лица, для которых неприемлемо привлечение иностранных сервисных компаний на честных условиях и через прозрачные тендеры.

В 2016 году на тендерах "Укргазвыдобування" по осуществлению ГРП победили "Белоруснефть" и румынская Tacrom. Силами этих подрядчиков планируется осуществить 100 ГРП в течение 2016-2017 гг. на месторождениях Шебелинского и Полтавского ГПУ на глубине 2800-5000 м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

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