ФГВФЛ на аукционе на УБ реализовал акции "Укрнафты" в 2,4 раза дороже рыночных котировок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) во время повторного аукциона на "Украинской бирже" (УБ) успешно реализовал пакеты акций ПАO "Укрнафта" и ПАO "Центрэнерго", которые находятся на балансе ликвидируемого банка "Форум" (все Киев).

Как сообщается на веб-сайте УБ, акции "Центрэнерго" были проданы по цене 10,67 грн за шт., что соответствует котировкам ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже 10 июня. В то же время акции "Укрнафты" были проданы по цене 297,4 грн за шт., что в 2,42 раза выше котировок ценных бумаг по итогам торговой сессии 10 июня. Выручка от реализации каждого из пакетов соответственно составила 2,129 млн грн и 3 млн 465,3 тыс. грн.

"Этот аукцион стал первой успешной реализацией ФГВФЛ ценных бумаг на украинских биржах. Благодаря биржевым технологиям удалось провести открытый конкурентный аукцион, ход которого транслировался на youtube-канале УБ", - прокомментировал событие председатель правления биржи Олег Ткаченко, слова которого приведены в сообщении.

"ФГВФЛ начинает продажи ценных бумаг, находящихся на балансе ликвидируемых банков. Мы надеемся, что увеличение предложения ценных бумаг положительно отразится на рынке и дальнейшие аукционы будут проходить так же успешно, как и сегодняшняя продажа пакетов акций "Центрэнерго" и "Укрнафты", - цитируется директор департамента консолидированных продаж активов ФГВФЛ Тарас Елейко.

УБ напоминает, что брокером по продаже указанных пакетов акций выступило входящее в группу ICU ООО "Инвестиционный капитал Украины" (Киев).

Как сообщалось, ранее ФГВФЛ продавал лишь акции платежных систем Mastercard Inc. и Visa Inc. (обе – США), принадлежавшие признанным неплатежеспособными банкам. В частности, в сентябре прошлого года Фонд выставлял на Нью-Йоркской фондовой бирже принадлежавшие банку "Надра" акции Mastercard за 85,84 млн грн. и акции Visa за 120,41 млн грн.

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