Экономика

11:01 11.07.2017

Минобороны объявило тендеры на капремонт 6 автокранов и поставку 5 тыс. фуражек через ProZorro

Тендерный комитет Министерства обороны Украины объявил процедуры закупки услуг по ремонту и техническому обслуживанию 6 единиц инженерной техники (автокранов) и 5тыс. фуражек из ткани для сторожевой и военизированной охраны.

Согласно обнародованной в понедельник на сайте Минобороны Украины информации, тендер на капитальный ремонт 6 единиц инженерной техники: КС-2573, КС-3575, КС-3577, КС-4561, КТА-18. Заявленная в тендере ожидаемая стоимость данной услуги для украинского оборонного ведомства указана в размере 4,8млн грн.

Также объявлен тендер на поставку 5тыс. штук фуражек для сторожевой и военизированной охраны "из ткани тип 3, класс 4" ожидаемой стоимостью в 275 тыс. грн.

В информации отмечается, что торги объявлены и будут происходить в Системе электронных государственных закупок ProZorro на 15 площадках, со списком которых можно ознакомиться на сайте Минобороны Украины. На этих электронных ресурсах все желающие могут ознакомиться с датами проведения и условиями участия в торгах, техническими требованиями и общей информацией о закупках.

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