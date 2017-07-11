Издательский дом Pearson продал 22% Penguin Random House

Издательский дом Pearson Plc во вторник объявил о продаже 22% крупнейшего в мире книжного издательства Penguin Random House (PRH) германскому медиагиганту Bertelsmann SE, который является партнером Pearson по совместному предприятию PRH.

Как говорится в пресс-релизе Pearson, чистая прибыль от сделки составит около $1 млрд, что позволит укрепить ее финансовое положение и распределить 300 млн фунтов стерлингов среди акционеров путем выкупа акций.

Сделка, которая, как ожидается, будет завершена в сентябре, оценивает общую стоимость предприятия PRH в $3,55 млрд.

В 2013 году Pearson объединил принадлежавшее ему издательство Penguin с Random House, которым тогда владел Bertelsmann, в результате чего доля Pearson в объединенной компании Penguin Random House составила 47%. После сентября у Penguin останется 25% акций PRH.