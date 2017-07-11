Доллар поднялся до максимума с марта в паре с иеной

Доллар США в паре с иеной поднимался в ходе торгов во вторник на 0,4%, до самой высокой отметки с марта, так как участники рынка неверно восприняли действия Банка Японии как попытку повлиять на динамику в этой валютной паре.

Курс доллара к японской нацвалюте поднялся к 9:05 кв на 0,3% - до 114,38 иены со 114,04 иены, ранее в течение сессии он достигал 114,46 иены. Евро в паре с иеной подорожал на 0,1% - до 130,18 иены.

Евро к этому времени стоил $1,1385 по сравнению с $1,1399 на закрытие торгов в Нью-Йорке в понедельник.

Банк Японии в рамках регулярных операций предложил 5-летние гособлигации, заявил агентству пожелавший остаться неизвестным валютный трейдер. По его словам, трейдеры с высокой долей заемных средств сразу же начали скупать доллары.

Доллар/иена попробует продолжить подъем, поскольку рынок, похоже, пересматривает прежние осторожные прогнозы повышения процентных ставок в США и темпов сокращения активов на балансе Федрезерва, считает директор департамента валютных операций Societe Generale в Токио Киосукэ Судзуки.

На этой неделе внимание рынка будет приковано к полугодовому докладу главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе США (12-13 июля) и заседанию Банка Канады 12 июля. Канадский ЦБ может вслед за ФРС повысить процентные ставки одним из первых среди центробанков ведущих развитых стран.

Новозеландский доллар опустился до минимума за две недели в паре с долларом США из-за слабых статданных. Расходы потребителей по банковским картам в июне не изменились, тогда как экономисты в среднем ожидали повышения на 0,8%.

Индийская рупия поднялась до максимума за две недели после того, как фондовый индекс Sensex достиг рекорда.