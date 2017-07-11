Цены на нефть растут на ожиданиях участия Ливии и Нигерии в ОПЕК+

Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник вторую сессию подряд на ожиданиях ограничения ее производства в Нигерии и Ливии.

Рост мирового предложения нефти продолжает тревожить инвесторов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв поднялась на 20 центов (0,43%) - до $47,08 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,18 (0,41%) - до $44,58 за баррель.

В понедельник Brent поднялась на $0,17 (0,44%), до $46,88 за баррель, WTI - также на $0,17 (0,4%), до $44,40 за баррель.

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо обсудят необходимость приглашения Ливии и Нигерии на координационный комитет ОПЕК+. Решение будет принято в течение двух недель, заявил в понедельник российский министр.