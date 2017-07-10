Минэнергоугля предложит внести в условия вхождения в управление ГТС Украины ее ежегодную загрузку на 40 млрд куб. м

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив считает, что для вхождения зарубежной компании в управление газотранспортной системой (ГТС) страны она должна гарантировать ее загрузку минимум 40 млрд куб. м ежегодно.

"Мы, к примеру, будем инвестору ставить условие – это соглашение о загрузке газотранспортной системы на следующие 20-25 лет не менее 40 млрд куб. м", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Замминистра отметил, что проведение конкурса по привлечению иностранной компании станет возможным только после принятия Верховной Радой Украины необходимых изменений в законодательство и в целом процесс привлечения инвестора, когда уже будут поставлены подписи, не произойдет в ближайший год.

"Просто так подпись под такими соглашениями не ставят. Это огромные риски, дооценивается техническое состояние, инвестиционная привлекательность, окупаемость, требования к инвестору", - сказал он.

И.Прокопив также сообщил, что Snam (Италия) и Eustream (Словакия) в рамках меморандума о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии ГТС Украины первоначально интересовались только двумя нитками транзитных газопроводов, но на сегодня также изучают и газопроводы, работающие для обеспечения внутреннего рынка.

"Сейчас их позиция поменялась и они проходят и другой вариант – что будет, если они возьмут все трубы", - сказал замминистра, напомнив, что эти процессы пока находятся только на стадии переговоров и договоров об обмене конфиденциальной информацией.

Ранее И.Прокопив сообщил, что процесс формирования нового оператора ГТС Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины" – должен завершиться до апреля 2018 года.

Как сообщалось, в начале апреля 2017 года "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии ГТС Украины.

В рамках меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления ГТС, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной. Реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке как Украины, так и ЕС, что полностью соответствует стратегии энергетической безопасности ЕС.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Мощность ГТС Украины на входе составляет 302 млрд куб. м/год, а на выходе в европейском направлении составляет 31 млрд куб. м.