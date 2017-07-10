Экономика

18:21 10.07.2017

Национальный банк упростил досрочное погашение кредитов от нерезидентов

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках постепенного смягчения введенных в 2014-2015гг временных валютных ограничений упростил досрочное погашение кредитов от нерезидентов.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, банкам будет разрешено погашать такие кредиты раньше срока. Бизнес сможет досрочно погашать такие кредиты, если акционером такого заемщика или нерезидента-кредитора международная финансовая организация. Резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк.

"Эти шаги помогут облегчить привлечение долговых ресурсов за рубежом и одновременно не приведут к дестабилизации ситуации на валютном рынке", - цитируется в сообщении исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

Соответствующие изменения содержатся в постановлении правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления НБУ №410 от 13 декабря 2016 года" №61 от 10 июля 2017 года, которое вступает в силу с 11 июля.

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