Отсутствие интернета в Сомали из-за поломки кабеля обходится в $10 млн в сутки

Власти Сомали заявили, что отсутствие интернета в стране из-за повреждения подводного волоконно-оптического кабеля обходится стране в $10 млн ежедневно.

Поломка произошла две недели назад и привела к отключению интернета на юге страны.

Министр по телекоммуникациям страны Абди Ансур Хассан назвал отключение интернета "большим бедствием", которое обошлось Сомали уже в $130 млн, сообщает BBC. По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению связи, и доступ к интернету будет восстановлен уже на этой неделе.

В стране, которая ослаблена продолжающейся почти 30 лет гражданской войной, использование интернета достаточно ограничено. В 2014 году только 1,6% населения имели доступ ко всемирной паутине.

В основном сомалийцы пользуются услугами интернет-кафе, которые весьма популярны в городах. За сравнительно небольшую плату они предоставляют доступ к скоростному интернету.