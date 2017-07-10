Экономика

18:16 10.07.2017

Отсутствие интернета в Сомали из-за поломки кабеля обходится в $10 млн в сутки

Власти Сомали заявили, что отсутствие интернета в стране из-за повреждения подводного волоконно-оптического кабеля обходится стране в $10 млн ежедневно.

Поломка произошла две недели назад и привела к отключению интернета на юге страны.

Министр по телекоммуникациям страны Абди Ансур Хассан назвал отключение интернета "большим бедствием", которое обошлось Сомали уже в $130 млн, сообщает BBC. По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению связи, и доступ к интернету будет восстановлен уже на этой неделе.

В стране, которая ослаблена продолжающейся почти 30 лет гражданской войной, использование интернета достаточно ограничено. В 2014 году только 1,6% населения имели доступ ко всемирной паутине.

В основном сомалийцы пользуются услугами интернет-кафе, которые весьма популярны в городах. За сравнительно небольшую плату они предоставляют доступ к скоростному интернету.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минэнергоугля предложит внести в условия вхождения в управление ГТС Украины ее ежегодную загрузку на 40 млрд куб. м

Лоу-кост Ryanair остановил продажу билетов на рейсы в Украину

Украинские предприятия в июне импортировали газ по средней цене $213,7/тыс. куб. м

"Газсбыты" не могут объяснить задолженность перед "Нафтогазом" на 10 млрд грн

"Нафтогаз" и "Газпром" провели первый раунд переговоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть перешли к росту

Национальный банк упростил досрочное погашение кредитов от нерезидентов

ВТО рассматривает запрет России на импорт железнодорожного оборудования из Украины

Минэнергоугля удовлетворено темпами закачки газа в ПХГ - Прокопив

Набсовет нового оператора ГТС Украины будет сформирован в IV кв. 2017г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9734.html
РЕКЛАМА