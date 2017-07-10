Минэнергоугля удовлетворено темпами закачки газа в ПХГ - Прокопив

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины удовлетворено текущими темпами закачки природного газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщил заместитель главы министерства Игорь Прокопив.

"Согласно остаткам газа в ПХГ – закачка идет по графику. Мы, в принципе, ей удовлетворены, в отличие от 2016 года, она является прогрессирующей", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В то же время И.Прокопив отметил, что НАК пока не предоставил министерству план-график закачки газа под отопительный сезон 2017/2018 гг.

Как сообщалось, Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов увеличила запасы газа в своих ПХГ на 47,3% (на 3 млрд 828,31 млн куб. м) и по состоянию на 8 июля располагает 11 млрд 928,74 млн куб. м.

В том числе в период с 1 по 8 июля 2017 года Украина пополнила ПХГ на 389 млн куб. м газа или 48,63 млн куб. м/сутки, тогда как в июне ежесуточная закачка в среднем составила 49,88 млн куб. м, в мае – 51,86 млн куб. м/сутки.

Ежесуточная закачка около 50 млн куб. м в сутки на протяжении июля-сентября 2017 года позволит стране войти в октябрь, который знаменуется началом отопительного сезона, с запасами порядка 16 млрд куб. м. Отопительный сезон 2016/2017 годов Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.