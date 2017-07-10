Набсовет нового оператора ГТС Украины будет сформирован в IV кв. 2017г

Наблюдательный совет ПАО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") будет сформирован в четвертом квартале 2017 года, сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Запланировано объявить начало конкурсного отбора уже 17 июля. Дальше по процедуре прием документов – 45 дней, еще 30 дней – собеседования с кандидатами и анализ поданных документов. В целом в четвертом квартале запланировано завершить формирование наблюдательного совета", - сказал он.

Набсовет будет состоять из семи членов, из которых четверо будут независимыми, еще трое – представителями от государства. При этом, по мнению И.Прокопива, часть из независимых директоров должны иметь украинское гражданство.

Замминистра уточнил, что созданная приказом министерства комиссия по конкурсному отбору состоит из 16 чел. В нее входят представители Минэнергоугля, Энергетического сообщества, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка (ВБ). Из них девять членов комиссии – на постоянной основе, семь – с правом совещательного голоса.

И.Прокопив добавил, что в настоящее время идет инвентаризация активов ПАО "Укртрансгаз" (УТГ), которые впоследствии будут переданы ПАО "МГУ". Инвентаризация должна быть завершена до 1 августа, а до 1 сентября на утверждение Кабинета министров будет подан перечень имущества для передачи "МГУ".

Сама передача активов должна завершиться в первом квартале 2018 года. Она будет проведена после окончательного решения Стокгольмского арбитража, после чего новый оператор ГТС пройдет сертификацию, которая растянется на 60 дней.

Общая стоимость принадлежащих государству активов УТГ на 1 января 2017 года оценивалось в 329 млрд грн, активов принадлежащих самому обществу – 28 млрд грн.

Ранее, 7 июля, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион сообщил, что приказом Минэнергоугля запущена процедура отбора членов набсовета "МГУ".

Как сообщалось, Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.

В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ".

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 гг.