Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка заявляют о согласовании реструктуризации инсайдерских кредитов банка с НБУ

Бывшие заместители председателя правления ПриватБанка (Киев) Олег Гороховский и Владимир Яценко заявляют о согласовании с Национальным банком Украины (НБУ) реструктуризации кредитного портфеля связанных с финучреждением лиц.

"Вся трансформация была согласована и совершалась под неусыпным контролем НБУ, а после первого этапа была остановлена НБУ и кредиты остались без обеспечения и выглядят неприглядно", - написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" О.Гороховский.

В.Яценко в свою очередь опубликовал письмо, датированное 25 августа 2016 года, которое, как он утверждает, является частью переписки с заместителем заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой Денисом Новиковым по вопросу согласования трансформации кредитного портфеля.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

Кроме того, июне 2017 года Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов.

И.Коломойский и Г.Боголюбов в письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от 16 декабря 2016 года с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации, обязались реструктуризировать до 1 июля привлеченные через связанные лица у банка кредиты. При этом, указанный срок мог быть продлен до 1 января 2018 года, в случае реструктуризации до 1 июля 2017 года 75% от основной суммы соответствующих кредитов.

Для проведения переговоров о реструктуризации ПриватБанк привлек консорциум международных компаний во главе с Rothschild&Co, в состав которого также входят ООО "Эрнст энд Янг" (EY) и ООО "Финпоинт" (FinPoint).

Согласно финансовому отчету ПриватБанка, сумма операций банка со связанными лицами к концу 2016 года составляла всего 9,98 млрд грн. Вместе с тем, в отчете содержится оговорка, что компания EY не смогла получить приемлемые доказательства в достаточном количестве об операциях со связанными лицами за период с 1 января 2016 года по 19 декабря 2016 года. Таким образом, компания не может определить достоверность этой суммы. Указанная сумма была определена исключительно на основании отчетности, формировавшейся бывшим менеджментом банка до его национализации. Реальный объем операций со связанными лицами должен установить форензик аудит, итоги которого ожидаются в середине сентября текущего года.

Вместе с тем, глава правления ПриватБанка Александр Шлапак во время пресс-конференции 4 июля заявил, что реальный объем кредитов связанным лицам по состоянию на 1 января 2017 года составляла 190 млрд грн, или 97% общего кредитного портфеля финучреждения. Валовая задолженность по портфелю, которая также включает подлежащие взысканию проценты, составляла 198,4 млрд грн.

По данным главы правления ПриватБанка указанный портфель состоит из трансформированных кредитов, валовая задолженность по которым составляла 132,8 млрд грн, лизинговый портфель – почти на 15 млрд грн, на такую же сумму кредиты, которые выдавались на Кипре и четвертая группа – кредиты связанные с корпоративными клиентами банка на сумму 36,2 млрд грн.

А.Шлапак также отметил, что все эти кредиты имеют ряд общих характеристик. Во-первых: большинство заемщиков являются новосозданными компаниями с отрицательным финансовым состоянием. Во-вторых: во время выдачи этих кредитов были допущены грубые нарушения законодательства, а также внутренних регламентных документов самого банка. В-третьих: почти весь портфель обслуживается неудовлетворительно и динамика облуживания только ухудшается. Исключение составляют только кредиты, по которым есть реальные залоги. Четвертое – все эти займы выданы на нерыночных условиях. Пятое – по большинству кредитов отсутствует обеспечение. Шестое - на сегодняшний день с банка почти выведены обороты операционных компаний, которые реально обслуживали бывших акционеров. При этом весь трансформированный портфель обеспечен имущественными правами, которые, по словам А.Шлапака, по сути, являются "воздухом". Такое же обеспечение и по корпоративным кредитам.