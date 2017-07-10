"Нафтогаз" и "Газпром" провели первый раунд переговоров

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" провели первый раунд переговоров в рамках отдельного промежуточного решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, следующий раунд переговоров состоится на текущей неделе, сообщил журналистам глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Состоялся первый раунд, была встреча. Следующий, мы ожидаем, состоится на этой неделе", - сказал он.

А.Коболев добавил, что любые другие детали раскрывать не может.