США долучаються до Мінського процесу і вирішення конфлікту на Донбасі - політологи

Візит державного секретаря США Рекса Тіллерсона до України та зустріч напередодні президентів США і РФ свідчать про залучення американської сторони до процесу врегулювання конфлікту на Донбасі, вважають українські політологи.

"Про що йдеться, якщо резюмувати візит Тіллерсона і зустріч Трампу і Путіна? Перше: про поглиблення і залученість США до Мінського процесу, до вирішення конфлікту на Донбасі, вирішення конфлікту Україна - Росія", - сказав директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов у понеділок на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що питання полягатиме у "ступені залученості" американської сторони.

"Ми бачимо, що міра залученості буде досить глибокою, але не настільки, щоб США тепер були учасниками Нормандського формату. Але збоку вони Мінський процес підштовхуватимуть так, як не зможуть підштовхувати зсередини французи, німці і росіяни", - висловив думку політолог.

Розповідаючи про завдання спецпредставника США із українського врегулювання Курта Волкера, В.Карасьов наголосив, що К.Волкер у Києві намагатиметься "перевести Мінський процес з ситуації "знерухомлення" до активної динаміки: переговорної та імплементаційної".

"Що таке Мінськ для США? Це інструмент для того, щоб налагодити відносини з РФ. Таке у них завдання. Подобається нам чи не подобається – нас розглядають у контексті завдання поліпшення стосунків США з РФ", - вважає директор Інституту глобальних стратегій.

За словами політолога, якщо для США Україна і Мінські угоди", що "знерухомлюють", є стримувальним чинником, то американська сторона намагатиметься "вбудувати Київ у Мінський процес".

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, коментуючи візит Р.Тіллерсона до України, також відзначив наявність серйозних мотивів для цього. "Не думаю, що це перебудова американського посольства або ще чогось, - Україна виявляється серйозним аргументом і великою проблемою для американської адміністрації. Думаю, що приїзд Тіллерсона пов'язаний з тим, що готується поїздка Тіллерсона і до Москви", - сказав він.

Політолог висловив припущення про формат так званої "маятникової дипломатії", коли разом зі стандартними переговорними форматами йтиме пошук нових механізмів ухвалення рішень для врегулювання конфлікту на Донбасі. "Думаю, що несподіваний приїзд Тіллерсона говорить про те, що Україна усупереч бажанням інших гравців поступово все-таки переміщається для американського Держдепу десь в епіцентр серйозних рішень. Але ці рішення ще не прийняті", - підсумував В.Небоженко.