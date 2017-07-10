Глава Мининфраструктуры допускает отказ Ryanair от полетов в Украину

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян допускает, что неконструктивная позиция государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) приведет к отказу авиакомпании Ryanair от планов начать полеты в Украину.

"Вероятнее всего, сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украине", – написал министр на своей странице в Facebook в понедельник после пресс-конференции главы "Борисполя" Павла Рябикина, заявившего о незаконных требованиях Ryanair и политическом давлении на него.

В свою очередь, В.Омелян вновь выразил предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны крупнейшей украинской госкомпании "Международные авиалинии Украины", задолжавшей бюджету около 400 млн грн

При этом министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.

Он также напомнил об указе президента, которым поручено увеличить количество авиарейсов в аэропорты государств-членов ЕС, в том числе с привлечением авиаперевозчиков, работающих по модели "лоу-кост", и поручении премьера разработать программу развития рынка авиаперевозок, а также аэропортов.

Помимо прочего, В.Омелян напомнил, что Мининфраструктуры снизило аэропортовые тарифы и сборы для всех без исключения авиакомпаний.

Ранее в понедельник П.Рябикин заявил, что крупнейший европейский лоу-кост-авиаперевозчик Ryanair выдвигает "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. "Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", - сказал он.

Среди других таких условий, как утверждает директор аэропорта, - бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

П.Рябикин заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.