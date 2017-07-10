Компания Lucky Labs опровергает обвинения в кибератаке

Международная IT-компания Lucky Labs с центральным офисом в Украине опровергает появившиеся в ряде СМИ материалы о ее причастности к масштабной кибератаке и распространению зловредного вируса Petya.А.

"Материалы носили признаки классической заказной компании: публикация голословного обвинения в блоге и последующая перепечатка без каких бы то ни было надежных источников. Мы считаем, что у новой пиар-атаки тот же заказчик, который стоит за всеми атаками против Lucky Labs за последние два года", - говорится в пресс-релизе компании.

Компания также призвала СМИ осознавать свою ответственность перед обществом, не вводить в заблуждение своих читателей и не принимать участия в информационной войне против компании.

"С теми изданиями, которые будут игнорировать официальную позицию компании и продолжат размещать заведомо ложные сообщения, будем решать вопрос путем судебных разбирательств. Мы будем требовать не только публичного опровержения неправдивой информации, но и возмещения ущерба, который был нанесен имиджу и деловой репутации компании в результате подобных преднамеренных негативных "выбросов" в СМИ", - заявляет компания.

Lucky Labs - международная группа IT-компаний, занимается разработкой программного обеспечения более 10 лет. Ее центральный офис находится в Киеве, в работе задействовано более 500 сотрудников.