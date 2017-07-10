Экономика

13:34 10.07.2017

Shell будет вкладывать по $1 млрд в год в возобновляемые источники энергии

Royal Dutch Shell Plc планирует вкладывать до $1 млрд в год в подразделение New Energies, занимающееся развитием возобновляемых источников энергии, заявил главный исполнительный директор компании Бен ван Берден в рамках 22-го Мирового нефтяного конгресса (WPC 2017) в Стамбуле.

"В некоторых частях света мы наблюдаем, что электромобили на аккумуляторах приобретают популярность у потребителей", при этом затраты на проекты ветровой и солнечной генерации снижаются, цитирует его выступление агентство Bloomberg. По словам главы Shell, такие изменения являются позитивной новостью для всего мира, и им следует способствовать.

Shell обращает внимание на широкие возможности в проектах, где одних аккумуляторов недостаточно: для авиаперевозок, морского и тяжелого автомобильного транспорта более актуальны водородное топливо, сжиженный природный газ и биотопливо нового поколения, считают в компании.

Ранее в ходе WPC 2017 министр энергетики РФ Александр Новак и глава Saudi Aramco Амин Нассер отмечали, что нефть и газ останутся доминирующими видами энергоносителей в ближайшие десятилетия.

При этом Бен ван Берден полагает, что в развивающихся странах Азии и Африки, где структура энергогенерации еще не обрела завершенность, существует возможность перехода к экологически чистым видам топлива, минуя стандартную прогрессию от более "грязных" к менее вредным энергоносителям.

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