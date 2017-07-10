Экономика

13:15 10.07.2017

Катар гарантирует поставки СПГ, несмотря на изоляцию

Катар гарантирует продолжение поставок сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок, несмотря на "незаконную блокаду", введенную против него соседними государствами, заявил на 22-м Мировом нефтяном конгрессе WPC 2017 в Стамбуле министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

"Катар сохраняет приверженность всем соглашениям с партнерами и намерен сохранить этот статус, несмотря на незаконное и несправедливое эмбарго против него", - сказал он согласно письменному заявлению, распространенному министерством энергетики Катара после сессии.

Три четверти катарского экспорта СПГ приходятся на Японию, Индию, Южную Корею, Китай, и дипломатический кризис их не затронул, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление катарского Минэнерго.

По словам М.ас-Сады, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн покупали лишь 8% экспортируемого Катаром сжиженного газа, поэтому экономические последствия блокады для этой отрасли будут ограниченными.

Как сообщалось, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

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