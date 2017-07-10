Экономика

12:56 10.07.2017

Рябикин: я не подпишу соглашение с Ryanair, пока не будут сняты разногласия

Генеральный директор Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павел Рябикин не намерен подписывать договор с ведущим европейским лоу-костом Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора, сообщил он в ходе пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Я могу заявить, как менеджер государственного предприятия, что этот контракт нам не выгоден", - отметил он.

П.Рябикин также заявил о фактах политического давления на него в рамках работы с лоу-костом и выразил недоумение, почему меморандум с перевозчиком подписывался на правительственном уровне.

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