Экономика

11:22 10.07.2017

Возврат переплат налогов компаниям с активами в НКТ возможен только по решению суда

Предприятия с активами на неподконтрольной территории (НКТ) стали чаще обращаться за возвратом переплаты налогов и сборов, однако такой возврат возможен только по решению суда, заявляет Государственная фискальная служба (ГФС).

"Нередки случаи обращения предприятий за возвратом переплат в сроки свыше трех лет, или отсутствия в учете фискальных органов таких излишне уплаченных сумм или невозможности подтверждения таких переплат, в том числе по предприятиям, которые находятся на НКТ. При таких условиях ГФС возврат излишне уплаченных сумм не осуществляет", – говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

Ведомство рекомендует в таких случаях обращаться в суд.

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