Украина с окончания отопительного сезона увеличила запасы в ПХГ почти до 12 млрд куб. м

Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 47,3%, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 8 июля хранилища пополнились на 3 млрд 828,31 млн куб. м – с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 11 млрд 928,74 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 21,5% больше, чем на 8 июля 2016 года (9 млрд 821,16 млн куб. м), но на 2,1% меньше, чем на 8 июля 2015 года (12 млрд 187,51 млн куб. м) и на 17,7% меньше, чем на 8 июля 2014 года (14 млрд 485,98 млн куб. м).

В том числе в период с 1 по 8 июля 2017 года Украина пополнила ПХГ на 389 млн куб. м газа или 48,63 млн куб. м/сутки, тогда как в июне ежесуточная закачка в среднем составила 49,88 млн куб. м, в мае – 51,86 млн куб. м/сутки.

Ежесуточная закачка около 50 млн куб. м в сутки на протяжении июля-сентября 2017 года позволит стране войти в октябрь, который знаменуется началом отопительного сезона, с запасами порядка 16 млрд куб. м. Отопительный сезон 2016/2017 годов Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

В конце февраля 2017 года главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прогнозировал, что в части закачки газа в хранилища под следующий отопительный сезон компания имеет такие же консервативные планы, как и перед отопительным сезоном 2016/2017 годов.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.

По состоянию на 8 июля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 34,958 млн куб. м (Словакия – 23,359 млн куб. м, Венгрия – 7,395 млн куб. м, Польша – 4,204 млн куб. м). В целом за 1-8 июля импорт составил 278,8 млн куб. м.

Добыча газа в Украине 8 июля составила 56,344 млн куб. м ("Укргазвыдобування" – 41,804 млн куб. м, "Укрнафта" – 2,656 млн куб. м, другие компании – 11,884 млн куб. м). В целом за 1-8 июля внутренняя добыча составила 449,7 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-8 июля составил 2 млрд 100,9 млн куб. м, или в среднем 262,6 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале – 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте – 95,1 млн куб. м (закачка – 144,71 млн куб. м, отбор – 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка – 430,69 млн куб. м газа, отбор – 212,87 млн куб. м), в мае – на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в июне – на 1 млрд 496,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.