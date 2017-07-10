Экономика

10:24 10.07.2017

Маск выложил в сеть первые фото Tesla Model 3

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter первые фотографии Model 3 - дебютного массового электромобиля компании, который только сошел со сборочного конвейера.

Его владельцем станет сам И.Маск. Изначально предполагалось, что первый экземпляр Model 3 уйдет венчурному капиталисту Айре Эренпрайсу, но в конце июля тот уступил права И.Маску в качестве подарка на 46-й день рождения.

Как ожидается, четырехдверный электромобиль Model 3 поступит в широкую продажу по базовой цене $35 тыс., что почти вдвое ниже цен на ныне выпускаемые машины компании.

Ранее И.Маск пообещал, что первые 30 покупателей Model 3 получат свои машины 28 июля.

В августе компания планирует выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре - свыше 1,5 тыс., к декабрю производство достигнет 20 тыс.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина с окончания отопительного сезона увеличила запасы в ПХГ почти до 12 млрд куб. м

Стокгольмский арбитраж вынесет решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" не позднее 30 ноября 2017г

Цены на нефть резко снижаются

НБУ перечислил в госбюджет четвертый транш прибыли за 2016г

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 1,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские энергетические компании раскритиковали планы США ввести санкции против "Северного потока"

Возврат переплат налогов компаниям с активами в НКТ возможен только по решению суда

ГИЯРУ согласовала использование ядерного топлива Westinghouse еще на двух блоках ЗАЭС

Саудовская Аравия инвестирует в нефтедобычу $300 млрд в последующее десятилетие

Эксперты прогнозируют рост цен на металлопрокат в июле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на Комплектующие для ноутбуков
РЕКЛАМА