Экономика

10:23 10.07.2017

G20 намерена работать с интернет-провайдерами для противодействия террористам в сети

Лидеры G20 заявили о намерении работать с интернет-провайдерами для противодействия использования интернета в террористических целей.

"Мы будем работать с частным сектором, в том числе с интернет-провайдерами и администраторами соответствующих приложений, в борьбе с использованием интернета и социальных сетей в террористических целях, таких как пропаганда, финансирование и планирование терактов, подстрекательство к терроризму, радикализация и вербовка в целях совершения актов терроризма, в полной мере уважая права человека", - говорится в гамбургском заявлении G20 по противодействию терроризму.

В документе отмечается, что в этом отношении ключевыми являются соответствующие "меры отсеивания, выявления и удаления информации, которая подстрекает к совершению терактов".

"Мы призываем отрасль продолжить инвестирование в технологии и подготовку кадров в целях содействия выявлению, а также оперативному и безвозвратному удалению террористических информационных материалов. В соответствии с ожиданиями наших граждан мы также поощряем сотрудничество с отраслью в целях обеспечения законного и непредвзятого доступа к имеющейся информации, когда такой доступ необходим в целях защиты национальной безопасности от террористических угроз. Мы подтверждаем, что верховенство права применяется как в онлайновой, так и офлайновой среде", - говорится в заявлении.

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