Лидеры стран G20 пришли к компромиссу в вопросе климата в итоговом соглашении

Лидерам стран G20 на саммите в Гамбурге удалось прийти к компромиссу в вопросе борьбы с климатическими изменениями в итоговом коммюнике.

"Мы приняли к сведению решение США выйти из парижского климатического соглашения... США заявили, что они приложат усилия к тому, чтобы тесно работать с другими странами и помогать им использовать энергоносители более аккуратно и эффективно и помогать им размещать источники экологически чистых видов энергии", - говорится в нем.

В коммюнике также отмечается, что международное соглашение по климату, принятое в Париже в 2015 году, не подлежит пересмотру.