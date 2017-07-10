Лидеры стран G20 намерены работать над укреплением экономического роста

Лидеры стран G20 согласны с необходимостью продолжать работу над укреплением экономического роста, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита в Гамбурге.

"Нынешние прогнозы по экономическому росту воодушевляют, однако темпы этого роста все еще медленнее, чем хотелось бы. Мы вновь заявляем о готовности к сотрудничеству в сфере экономики и финансов, чтобы усилить экономический рост и защититься от существующих при этом рисков", - отмечается в тексте.

"Мы продолжим использовать, как по отдельности, так и коллективно, все имеющиеся инструменты - валютные, финансовые и структурные, - чтобы добиться выполнения нашей цели: сильного, постоянного, сбалансированного и инклюзивного экономического роста. Одновременно с этим мы будем работать над жизнестойкостью экономической и финансовой систем", - говорится в коммюнике.

Кроме того, страны G20 нацелены на то, чтобы в мире больше сторон имели возможность получать выгоду от международной торговли.

"Мы признаем, что до сих пор не все имели возможность в одинаковой степени пользоваться преимуществами от международной торговли и инвестиций. Нам необходимо лучше помогать нашим народам пользоваться преимуществами и возможностями, предоставляемыми экономической глобализацией", - говорится в коммюнике.

Участники саммита выступили за борьбу против нечестных мер, мешающих странам осуществлять торговлю на равных условиях.

"Мы будем сохранять рынки открытыми, отмечая при этом важность обеспечения взаимовыгодной торговли и инвестиций, основанных на принципе отказа от дискриминации. Мы продолжим борьбу против протекционизма, в том числе - против всех нечестных торговых практик. И в данном случае мы признаем роль законных инструментов по защите (от подобных нечестных приемов - ИФ) в сфере торговли", - подчеркивается в коммюнике.

"Мы будем стремиться создать одинаковые условия для всех (в сфере торговли - ИФ), в особенности, создавая благоприятные условия для торговли и инвестиций", - говорится в документе.