ПО "M.E.Doc" создал безопасное обновление, а АЦСК "Украина" предлагает бесплатно переиздавать электронные ключи

Разработчик программного обеспечения налоговой отчетности "M.E.Doc" "IT-эксперт" создал обновление и обеспечит безопасную работу в программе, сообщается на странице разработчика в Facebook со ссылкой на СЕО компании Алесю Белоусову.

"Сегодня мы официально передали киберполиции обновление 190, которое убирает вредоносный код (backdoor) с нашего продукта. После его проверки Департамент киберполиции предоставит свои выводы, и я надеюсь, уже завтра мы сможем его запустить", - отметила представитель компании. Упомянутое обновление содержит повышенную защиту от вируса-шифровальщика", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на веб-сайте "M.E.Doc" размещено объявление для пользователей Аккредитованного центра сертификации ключей (АЦСК) "Украина".

"Если вы пострадали от атаки и потеряли ключи, мы предлагаем переиздать их бесплатно в любом региональном представительстве АЦСК "Украина". Для обеспечения безопасного получения и дальнейшего использования электронной цифровой подписи рекомендуем обращаться лично к директору предприятия", - говорится в нем.

При обращении в представительство необходимо предоставить новые заявки в электронном виде (формат .pck) и в бумажном виде, подписанные каждым из подписчиков.

Также необходимо предоставить учредительные документы по предприятию и документ, удостоверяющий вашу личность, и доверенность (в случае, если обращается уже не директор предприятия). Также необходимо заблокировать предыдущие сертификаты.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков в ночь на среду, 5 июля, сообщил об обысках у компании-разработчика ПО "M.E.Doc" – ООО "Интеллект-Сервис", несанкционированное вмешательство в компьютер которого произошло еще до середины мая этого года, после чего через обновление ПО вирус попал в сети пользователей ПО. Министр также отметил, что компания пренебрегла предупреждениями об уязвимости ее ПО и обвинил ее в бездеятельности.

В тот же день со ссылкой на киберполицию сообщалось, что Государственная фискальная служба (ГФС) отказалась от ПО "M.E.Doc" в связи с обвинениями киберполиции в адрес ее разработчика об использовании этой программы в масштабной кибератаке.

Между тем разработчик ПО "M.E.Doc", с 27 июня категорически отрицавший использование программы в кибератаке, 5 июля признал "беспрецедентным факт взлома", в результате которого в продукт был внесен вредоносный программный код в пакет обновления.

А.Белоусова сообщала, что программное обеспечение налоговой отчетности "M.E.Doc" работает приблизительно на 1 млн компьютеров. Она советовала клиентам быть внимательнее к не пострадавшим от кибератаки компьютерам, поскольку они также могут быть заражены, но неизвестно, когда и как этот вирус появится.

Согласно данным в Госреестре, основным владельцем созданного в 2001 году ООО "Интеллект-Сервис" выступает Сергей Линник, миноритариями – Юнна Тысячная и Михаил Марченко. Выручка компании в 2015 году составила 5,76 млн грн, чистый убыток – 1,26 млн грн.

Согласно информации разработчика, когда его сайт еще работал, создание "M.E.Doc" датировано 2010 годом, а лицензионными субъектами являются зарегистрированные в 2009 году ООО "Украинский специальный оператор" и в 2013 году ООО "IT Эксперт".

В соответствии с данным в Госреестре, конечными бенефициарными собственниками "IT Эксперт" выступают киевляне Святослав Крижевич и Неонила Линник, "Украинский специальный оператор" – киприот Андреас Франгос через кипрскую компанию "Дорефина Лтд."

Выручка ООО "Украинский специальный оператор" в 2015 году составила 19,89 млн грн, чистая прибыль – 1,09 млн грн, ООО "IT Эксперт", соответственно, - 42,96 млн грн и 0,08 млн грн.