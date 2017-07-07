Экономика

18:12 07.07.2017

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 1,6%

Инфляция в Украине в июне 2017 года выросла до 1,6% по сравнению с 1,3% в мае и 0,9% в апреле, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) рост потребительских цен по итогам июня также ускорился до 15,6% с 13,5% по итогам мая и 12,2% – по итогам апреля.

Госстат отмечает, что основной причиной ускорения инфляции в июне стало подорожание фруктов и овощей - на 13,5% и 16,4%, яиц – на 18,3%, квартплаты – на 8,9%.

С начала текущего года инфляция составила 7,9%, уточнил Госстат.

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Интерфакс-Украина
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