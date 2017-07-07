ВАСУ подтвердил незаконность решения НБУ о ликвидации КСГ Банка

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отклонил кассационные жалобы Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на решение Киевского апелляционного административного суда от 5 апреля о признании незаконными действия центробанка в отношении КСГ Банка (Киев).

Соответствующее постановление ВАСУ от 29 июня 2017 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

При этом решение Киевского апелляционного суда обязывает НБУ возобновить функционирование КСГ Банка в качестве действующего банковского учреждения.

Как сообщалось, Нацбанк 30 августа 2016 года принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Осенью 2016 года один из акционеров банка – Сергей Касьянов - обратился в суд с иском о неправомерности решения правления центробанка. Истец, кроме того, просил суд обязать НБУ возобновить функционирование КСГ Банка.

В начале января 2017 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность решений НБУ.

Истец обжаловал это решение в Киевском апелляционном административном суде, который 5 апреля признал незаконными действия НБУ в отношении КСГ Банка. Апелляционный суд не нашел подтверждения фактов нарушений, которыми можно было обосновать принятие регулятором решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка и постановил отменить соответствующее постановление центробанка.

КСГ Банк работал на рынке Украины с 1993 года. Его активы на конец первого квартала 2016 года составляли 445 млн грн. По этому показателю он занимал 79-е место среди 109 действовавших на то время украинских банков, в том числе кредитный портфель – 379,3 млн грн (67-е место).

Основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%), Александр Шепелев.

В СМИ сообщалось, что в 2012 году в отношении экс-нардепа А.Шепелева было возбуждено дело по обвинению в причастности к расхищению средств Родовид Банка (Киев) на сумму более 220 млн грн, а также в участии в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на 315,3 млн грн.

Объявленный в международный розыск А.Шепелев был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. В августе того же года он и его супруга Галина попросили убежище в этой стране, однако им было отказано.

В ночь на 6 июля 2014 года А.Шепелев сбежал вместе с конвоиром из Больницы скорой помощи в Киеве, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

Помимо причастности к банкротству Родовид Банка, А.Шепелева обвиняется в двух убийствах (банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м) и одном покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году. По трем уголовным производствам экс-народному депутату вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 марта 2015 года он был задержан в России.