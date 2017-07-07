ХТЗ выполнил план производства на I полугодие 2017

В первом полугодии 2017 года ПАО "Харьковский тракторный завод" ( ХТЗ) выполнил план по производству тракторов, сообщил владелец и президент группы компаний DCH, владеющей предприятием, Александр Ярославский.

"Конечно (выполнен – ИФ). Порядка 500 штук выпущено", - сказал А.Ярославский журналистам в пятницу в Харькове.

Он отметил, что после длительного простоя ХТЗ потерял рынки сбыта и теперь работает над их восстановлением.

"Отвоевываем назад. За год все рынки были потеряны, все 100%. Украину заняли импортные аналоги", - сказал А.Ярославский.

Вместе с тем он выразил надежду, что предприятию удастся выполнить план производства за год.

"Постараемся. Что обещали, то и сделаем", - сказал А.Ярославский.

Как сообщалось, ПАО"Харьковский тракторный завод" в начале февраля 2017 года возобновил работу после 10-месячного простоя.

За период с февраля по апрель завод выпустил 302 трактора.

По информации пресс-службы ХТЗ, основными потребителями продукции предприятия стали аграрии Украины и стран СНГ.

Как сообщалось со ссылкой на владельца и президента группы компаний DCH Александра Ярославского (владелец ХТЗ), завод намерен выпускать ежемесячно 150 тракторов. При этом 30% продукции планируется поставлять на внутренний рынок, остальное – в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран.

Ранее группа DCH предприятия открыла для ХТЗ кредитную линию на суму 400 млн грн.

"Стабильное финансирование позволило руководству завода в сжатые сроки закупить необходимые комплектующие, полностью закрыть задолженность по заработной плате, провести подготовительные работы и восстановить производственный процесс", - отмечают в пресс-службе предприятия.

ХТЗ, основанный в 1930 году, в настоящее время выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве. Основной товарный ассортимент ХТЗ представлен малыми тракторами мощностью 35 л.с., а также большими колесными и гусеничными тракторами мощностью 150-280 л.с.