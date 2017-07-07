Право экспортировать в ЕС получили еще два украинских агропредприятия

Право экспорта на рынок Европейского Союза 7 июля получили два предприятия: по производству молока и молокопродуктов и рыбы и рыбной продукции, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению на сайте, теперь в страны ЕС имеют право экспорта 283 украинские предприятия, из которых 103 производителя пищевых продуктов, в том числе мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

В Евросоюз также могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, пухо-перьевого сырья, шкур, кормов для непродуктивных животных, субпродуктов непищевых, племенного материала, других непищевых продуктов животного происхождения.