Экономика

15:49 07.07.2017

В Харькове стартовал Global Gender Forum

В харьковском отеле Kharkov Palace, принадлежащем бизнесмену Александру Ярославскому, в пятницу утром начался I Международный гендерный форум Global Gender Forum.

Мероприятие проводится впервые, но, по замыслу организаторов, должно стать постоянно действующей площадкой для общения и развития лидерских качеств украинских женщин, а также поддержки их деловых и общественных инициатив. В нынешнем году здесь соберется более 300 активных представительниц Харьковского региона: предпринимательниц, активисток, местных депутатов.

Пленарное заседание Global Gender Forum проходит под девизом "Женщина-лидер. Большинство на правах меньшинства".

В его работе принимают участие в качестве спикеров первая леди Украины Марина Порошенко, представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко, глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, изначально готовившие форум в составе оргкомитета.

Также в форуме принимают участие глава Офиса Совета Европы в Украине Морген Энгерт, посол Словении в Украине Наташа Прах, уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская, глава парламентского комитета по вопросам гендерного равенства Ирина Суслова.

В качестве почетных гостей на форуме присутствуют представители дипломатических миссий США, Австралии, Германии, Польши, Македонии и других государств.

После пленарного заседания участники Global Gender Forum продолжат работу в секционном формате. Отдельно будут рассмотрены такие аспекты, как соответствие украинских практик обеспечения гендерного равенства мировому опыту, гендерные аспекты социальной ответственности, роль женщины в эпоху вооруженных конфликтов, а также успешно реализованные в Харьковской области проекты соответствующей направленности.

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Интерфакс-Украина
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