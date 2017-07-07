Генпрокуратура обвиняет менеджмент "Укргазвыдобування" в завышении стоимости проведения ГРП

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обвиняет должностных лиц ПАО "Укргазвыдобування" в завышении стоимости работ по гидроразрыву пластов (ГРП), проводимых румынской компанией Tacrom и белорусской "Белоруснефть", сообщила пресс-служба ведомства.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица "Укргазвыдобування" действуя по предварительному сговору с должностными лицами иностранных компаний, злоупотребляя своим служебным положениям и вопреки интересам службы, путем завышения стоимости работ по ГРП, которые проводятся на территории Полтавской и Харьковской областей, в течение 2016-2017 гг. завладели государственными средствами в особо крупных размерах", - говорится в сообщении ГПУ.

Департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики при оперативном сопровождении Главного управления СБУ по контрразведывательной защите интересов Украины в сфере экономической безопасности проводят обыски в рамках дела в региональном отделении "Укргазвыдобування" и в офисах предприятий-подрядчиков.

Как сообщалось, "Белоруснефть" и Tacrom победили на тендерах "Укргазвыдобування", проводимых через систему ProZorro в 2016 году.

Силами этих подрядчиков планируется осуществить 100 ГРП в течение 2016-2017 годов на месторождениях Шебелинского и Полтавского газопромысловых управлений (ГПУ) на глубине 2800-5000 метров.

Сегодня глава "Укргазвыдобування" сообщил об обысках ГПУ и СБУ в офисах компании, отметив, что за этим могут стоять люди, для которых привлечение иностранных сервисных компаний на честных условиях и через прозрачные тендеры является неприемлемым.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.