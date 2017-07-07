Экономика

15:28 07.07.2017

Начата процедура отбора членов набсовета "Магистральные газопроводы Украины"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины своим приказом запустило процедуру отбора членов наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины", сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион на своей Facebook-странице.

По его словам, на состоявшемся в пятницу заседании рабочей группы по ускорению реформы корпоративного управления "Нафтогаза Украины" также был одобрен проект правительственного постановления "Об утверждении ожидаемых показателей работы наблюдательного совета НАК.

"Это является финальным этапом выполнения плана реформирования корпоративного управления НАК", - отметил вице-премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.

В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от ПАО "Укртрансгаз" в ПАО "МГУ".

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом", по контрактам на период 2009-2019 гг.

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