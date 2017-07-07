Экономика

15:19 07.07.2017

Кабмин утвердит финплан-2017 "Нафтогаза" в текущем месяце

Финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2017 год Кабинет министр утвердит в июле, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Он (финансовый план – ИФ) наработан наблюдательным советом (компании – ИФ), идет по всем бюрократическим процедурам через правительство. Это значит, что в правительстве он будет утвержден, думаю, в июле ", - сказал он на брифинге в Лондоне в пятницу.

По словам В.Гройсмана, такая процедура будет сохраняться до принятия Верховной Радой закона, согласно которому, финпланы госкомпаний будут утверждать наблюдательные советы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Татнефть" пытается взыскать с Украины $144 млн на территории США и Великобритании

Балчун хотел бы иметь реальный мандат для дальнейшего преобразования "Укрзализныци"

СБУ и ГПУ снова проводят обыски в "Укргазвыдобування"

Соглашение об условиях объединения энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E вступило в силу

Гройсман хотел бы вести с МВФ диалог о новой программе сотрудничества

ПОСЛЕДНЕЕ

Начата процедура отбора членов набсовета "Магистральные газопроводы Украины"

Ярославский заявил о покупке 100% "ИНГО Украина"

Ярославский не отказывается от намерения купить Проминвестбанк

Онлайн-сервис для рекламодателей со списком пиратских ресурсов начал работу в Украине

Россия готова изучить любые предложения по возможному изменению параметров сделки ОПЕК+

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Кроссовки, кеды мужские на price.ua
РЕКЛАМА