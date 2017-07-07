Кабмин утвердит финплан-2017 "Нафтогаза" в текущем месяце

Финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2017 год Кабинет министр утвердит в июле, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Он (финансовый план – ИФ) наработан наблюдательным советом (компании – ИФ), идет по всем бюрократическим процедурам через правительство. Это значит, что в правительстве он будет утвержден, думаю, в июле ", - сказал он на брифинге в Лондоне в пятницу.

По словам В.Гройсмана, такая процедура будет сохраняться до принятия Верховной Радой закона, согласно которому, финпланы госкомпаний будут утверждать наблюдательные советы.