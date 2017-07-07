Ярославский не отказывается от намерения купить Проминвестбанк

Владелец и президент компании DCH Александр Ярославский рассматривает возможность покупки Проминвестбанка (ПИБ, Киев), но документы в Национальный банк Украины еще не подавал.

"Заявки пока нет, но вопрос мной рассматривается... Документы в Нацбанк еще не подавал. У нас нет еще согласия продавца", - сказал А.Ярославский журналистам в пятницу в Харькове.

Он также дал понять, что заинтересован в приобретении именно банковского актива, не обязательно именно ПИБ.

"Я имею желание приобрести, даже если это не Проминвестбанк, то какую-то банковскую структуру", - сказал А.Ярославский.