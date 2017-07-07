Онлайн-сервис для рекламодателей со списком пиратских ресурсов начал работу в Украине

Украинская антипиратская ассоциация (УАПА) и инициатива "Чистое небо" создали сервис http://blacklists.org.ua для помощи компаниям ежемесячно получать актуальную информацию по ресурсам, которые нарушают права интеллектуальной собственности.

Согласно их пресс-релизу, благодаря сервису рекламодатели смогут ежемесячно получать на электронную почту актуальную информацию по ресурсам, которые являются нарушителями прав интеллектуальной собственности, и обезопасить свою компанию от репутационных, финансовых и других рисков.

Мониторинг размещения рекламы на пиратских ресурсах, который делает УАПА - это принтскрин страниц сайтов-нарушителей с размещенной на них рекламой различных брендов с фиксацией времени. Информация обновляется раз в месяц.

"Сервис для рекламодателей - большой шаг на пути к цивилизованной взаимодействия игроков рынка различной направленности бизнеса. Правообладатели готовы предоставлять информацию о ресурсах, которые нарушают их права интеллектуальной собственности. Рекламодателям, в свою очередь, следует обращать внимание на такую информацию из первых уст и стоять на страже своих брендов и репутации", - говорит представитель инициативы "Чистое небо" Екатерина Федорова.

Организаторы сервиса планируют расширять перечень правообладателей, которые участвуют в составлении списка.

"Мы считаем, что новый сервис, который предлагается для рекламодателей - это важный шаг, направленный против интернет-пиратства, против незаконного использования чужих произведений для заработка на рекламе известных брендов. Надеемся, что эта инициатива будет поддержана в обществе, к ней присоединятся другие правообладатели и сервис станет полезным и действенным инструментом в работе рекламного бизнеса", - отметил председатель УАПА Владимир Илинг.

УАПА - общественная организация, основной целью которой является удовлетворение законных социальных, экономических, творческих и других общих интересов своих членов, содействие обеспечению защиты авторского права и смежных прав членов ассоциации и созданию условий для усиления в Украине охраны прав на интеллектуальную собственность, а именно: аудиовизуальных и других произведений.

Инициатива "Чистое небо" создана в 2013 году с целью развития в UAnet легального аудио-визуального продукта и борьбы с сайтами, которые распространяют в сети контент с нарушением права интеллектуальной собственности. Ее учредителями стали четыре крупнейшие медиа группы Украина – "1+1 Медиа", "StarLightMedia", "Медиа Группа Украина" и "Inter Media Group".