Россия готова изучить любые предложения по возможному изменению параметров сделки ОПЕК+

Россия считает сделку ОПЕК+ эффективной, однако на предстоящей встрече министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) готова к рассмотрению предложений от партнеров, в том числе касающихся изменения определенных параметров сделки, если в этом возникнет необходимость, заявил журналистам официальный представитель Минэнерго РФ.

"В связи с участившимися вольными трактовками некоторыми средствами массовой информации комментариев о позиции России относительно инициативы по стабилизации нефтяных рынков, носящим явный спекулятивный характер и часто базирующихся на недостоверных источниках, считаем необходимым дать разъясняющий комментарий", - заявил представитель.

"Россия на данный момент считает инициативу эффективной, способствующей снижению коммерческих запасов нефти в мире и стабилизации нефтяных рынков. Вчерашние данные по коммерческим запасам в США, еще раз показавшие существенное снижение, это подтверждают", - сказал он.

"Следующая встреча JMMC запланирована на 24 июля в Санкт Петербурге, где будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе, и на основании последних данных мониторинга за июнь. При этом ранее JMMC был наделен дополнительными полномочиями не только проводить мониторинг, но и давать рекомендации относительно дальнейших шагов в случае необходимости", - подчеркнули в Минэнерго.

"На встрече могут быть рассмотрены любые возникшие предложения по дальнейшим или дополнительным действиям с точки зрения целесообразности и необходимости. Россия готова к рассмотрению предложений от партнеров, в том числе, касающихся изменения определенных параметров сделки, если в этом возникнет необходимость. Любая другая трактовка или попытка оценить будущие действия стран по еще не поступившим предложениям является спекуляцией, не имеющей реальных предпосылок", - резюмировал представитель Минэнерго РФ.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил "Интерфаксу", что выход из соглашения должен быть плавным, что поддерживается некоторыми его участниками. Министр не исключил, что данный вопрос может быть рассмотрен 24 июля в ходе заседания JMMC.

"Вместе с тем, мы считаем, что выход из соглашения должен быть плавным, чтобы не нарушать равновесия на рынке. И это поддерживается некоторыми участниками соглашения. Мы обсудим этот вопрос, каким образом должен реализовываться плавный выход. Не исключено, что на ближайшем мониторинговом министерском комитете 24 июля в Санкт-Петербурге этот вопрос также будет рассмотрен", - добавил российский министр.

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 32,5 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года.

В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.