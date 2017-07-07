Киевсовет утвердил новые правила торговли на рынках

Киевский городской совет (Киевсовет) на пленарном заседании в четверг утвердил новые правила торговли на рынках столицы, сообщает его пресс-служба.

Согласно сообщению, решение поддержали 68 депутатов Киевсовета.

В соответствии с новыми правилами, рынка должен располагаться на обособленном и отгороженном от проезжей части, жилищного и коммунального секторов земельном участке. Обязательным является наличие безопасных входов и выходов, искусственного освещения, телефонной связи, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, туалета и мест для мусора.

Согласно новым правилам, на рынках запрещается продавать оружие, готовое армейское снаряжение и ткани, используемые для его производства, другие товары военного ассортимента, наркотические средства, топливо, газ, пиротехнику и взрывчатые средства.

На рынках, где реализуется продукция растительного и животного происхождения, должны быть обустроены специализированные зоны продажи ее отдельных видов: овощей и фруктов, мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, масла, меда и пр.

"По требованию потребителя продавец обязан предъявить заключение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы о соответствии продукции растительного и животного происхождения ветеринарно-санитарным нормам. Также продавец должен выдать расчетный документ установленной формы, удостоверяющий факт покупки, с отметкой о дате продажи с указанием названия субъекта хозяйствования на рынке, номера торгового места, наименования товара и его цены. Также в документе должны быть указаны фамилия и инициалы продавца и его подпись", – цитируется в сообщении автор соответствующего решения, депутат фракции "Еднисть" в Киевсовете Александр Бродский.

Как отмечается в сообщении, администрация рынка должна обеспечивать централизованную стирку санитарной и специальной одежды, мойку и дезинфекцию торгового инвентаря, оборудования и средств измерительной техники, предоставляемых продавцам.